Schoolzwemmen terug in Den Helder: "We zijn hier omringd met water"

DEN HELDER - Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen van de Jac. P. Thijsseschool in Den Helder weer hun A-diploma halen tijdens het schoolzwemmen. De afgelopen jaren is dit onderdeel bij de onderwijsinstellingen verdwenen. Meestal vanwege de financiering. Deze school is nu de eerste in de stad die het her-introduceert.

"Ik vond het al heel jammer dat het uberhaupt verdwenen is. Dat was volgens mij helemaal niet nodig geweest", vertelt interim-directeur Maarten Tromp. "We hebben altijd ziten uitkijken naar een kans. De school zit op 300 meter van zwembad de Dolfijn, een heel leuk zwembad"

'Verschrikkelijk veel water'

Samen met badmeester André Boon hebben ze en plan bedacht om de leerlingen die het nodig hebben zwemles te kunnen aanbieden: "We hebben hier zo verschrikkelijk veel water in de buurt, ook rond de school. Dit zou standaard in het hoofd van ouders moeten zitten."

Er is dus een groep kinderen dat niet van zelfsprekend zelf op zwemles beland: "Ik heb kinderen van 8, 9 en zelfs één van 10 jaar oud die nu nog zwemmen moet leren. Ouders wachten dan toch veel te lang. Juist als kinderen jonger zijn dan hebben ze nog geen angst. Hoe langer je wacht hoe groter de uitdaging wordt."

Levens redden

"We proberen als school alles aan te bieden dat interessant kan zijn van kinderen. Hier komt dan nog bij dat het zelfs levens kan redden", vult Tromp aan. "We beginnen nu met de jonge kinderen maar hopen anderen en ook andere intstanties het oppakken en nog meer kinderen aan he zwemmen krijgen."

De eerste schoolzwemmers beginnen in september.