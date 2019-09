'Protest-ouder' van Zaandamse basisschool overspoeld met vragen na foutje bij Beau

ZAANDAM - Jeroen de Glas gooide zijn afstandsbediening bijna de televisie in toen hij gisteren bij Beau hoorde dat een Zaandamse school morgen een petitie gaat aanbieden in Den Haag. Dat is namelijk al lang en breed gebeurd. "Ik moet de hele dag uitleggen dat het niet klopt."

Al in februari van dit jaar boden ouders en kinderen in een lange stoet ruim vierhonderd handtekeningen aan bij de toenmalige wethouder van Onderwijs, Gerard Ram. Ze uitten hun ongenoegen over de invoering van de vierdaagse schoolweek en pleitten voor meer controle op de leerplicht. Glas was een van de aanjagers van het protest.

Vandaag staat zijn telefoon roodgloeiend, omdat er een foutje werd gemaakt in het tv-programma Beau. "De presentator vroeg aan de verkeerde gast de feiten, waardoor het leek alsof we morgen die handtekeningen pas gaan aanbieden", vertelt hij aan NH Nieuws. En die fout werd niet hersteld.

Duidelijkheid

Blij is Glas niet, want nu hangen er om de haverklap ouders en journalisten aan de telefoon. Om alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen: "Er is allang antwoord vanuit Den Haag", legt de Zaandammer uit. "Aangezien de schoolweek weer hersteld is, is volgens de politiek geen handhaving meer nodig."