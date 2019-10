Slechtziende bakker Mike (17) heeft nieuwe stageplek: "Ben ze hier heel dankbaar"

KOOG AAN DE ZAAN - De 17-jarige Mike van Brenk wil niets liever dan bakker worden. Dat klinkt eenvoudig, maar voor de bijna blinde Assendelver is het een moeilijke opgave. De stageplekken liggen vanwege zijn handicap niet voor het oprapen, maar toch is er nu voor de tweede keer een bakker die Mike onder zijn hoede heeft genomen.

Sinds een paar weken gaat Mike twee dagen per week naar banketbakker Wijn in Koog aan de Zaan. "Ik ben deze bakkerij echt enorm dankbaar, dat ze mij een kans bieden", vertelt hij.

Lees ook: Slechtziende bakkersleerling Mike (17) zoekt nieuwe stage: "Meer ervaring opdoen"

Hij zit met zijn neus op een scherm van een weegschaal en moet precies 150 gram afwegen. Zijn begeleider Tom helpt hem daarbij en vindt dat zijn leerling het goed doet. "Mike kan veel alleen, maar je moet hem natuurlijk niet met een gloeiendhete oven laten werken", aldus Tom. "Ik had me bij mijn vorige stage bijna verbrand", voegt de stagiair toe.

Duizenden reacties

Mike is bij het begin van zijn vorige stage ook al gefilmd en toen kwamen er duizenden reacties. Mensen lieten weten dat Mike, ondanks zijn beperking, toch een stageplek kon krijgen. "Ik hoop ook dat het normaal wordt voor anderen."

Lees ook: Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: "Andere zintuigen gebruiken"

Zijn baas, Michael Smid, vindt hem in ieder geval een aanwinst voor zijn bakkerij, ook al kost het wat meer tijd in de begeleiding. En of Mike ooit zijn droom gaat verwezenlijken? "Ik denk zeker dat hij bakker kan worden. Met zijn houding en de inzet die hij toont. Kijk, het zal een lange weg zijn, maar uiteindelijk blijven er genoeg klusjes over waarvan ik denk van dat kan hij wel."

De stage van Mike duurt nog tot eind december.