Slechtziende bakkersleerling Mike (17) zoekt nieuwe stage: "Meer ervaring opdoen"

ASSENDELFT - De 17-jarige Mike van Brenk is zo goed als blind en wil niets liever dan bakker worden. Eerder vond de Assendelver - na een oproep op Facebook - een stage bij een bakkerij in zijn woonplaats. Via NH Nieuws zagen miljoenen mensen Mikes eerste stagedag. Nu zijn eerste stage erop zit, zoekt hij opnieuw een bakker die in hem gelooft en hem de fijne kneepjes van het vak kan bijbrengen.

Bij de bakkerij van Lex Brakenhoff heeft Mike onder meer croissantjes gevouwen en ontelbare hompen deeg omgetoverd tot broden. "Het ging beter dan ik had verwacht. Ik kon goed mijn weg vinden. Iedereen hielp mij daar enorm. Het is toch lastig om zo'n beroep uit te kiezen met slechte ogen, dus dan ben je extra blij dat het goed gaat."

Het kostte Mike zoveel moeite een eerste stage te vinden dat zijn moeder er wanhopig van werd. Moeder en zoon zijn Lex Brakenhoff dan ook erg dankbaar, ook omdat iedereen in de bakkerij rekening hield met Mikes beperking.

"Als ze iets gingen uitleggen, zeiden ze niet van 'kijk even hoe ik het doe': nee, dan pakten ze echt mijn handen vast en dan deden ze het voor. Dat was heel fijn."

Begeleiden

Mikes stagebegeleider kijkt terug op een geslaagde stageperiode. "De hand- en spandiensten heeft Mike hartstikke goed gedaan. Hem begeleiden vraagt wel veel tijd, maar dat zie ik niet als probleem, maar als een mooie investering in zijn loopbaan."

Voor de periode van september tot april zoekt Mike nu een nieuwe stage. "Ik wil heel graag bakker worden. Ik wil daarom meerdere ervaringen opdoen in het bakkersvak."

Eerste stagedag

Benieuwd welke ervaring Mike bij bakkerij Brakenhoff zoal heeft opgedaan? Bekijk dan onderstaande reportage, waarvoor we hem op z'n eerste stagedag volgden.

Stageplek?

Weet jij een geschikte nieuwe stageplek voor Mike? Dan horen wij dat graag. Stuur een e-mail naar internet@nhmedia.nl en wij brengen je met Mike in contact.