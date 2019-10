Boer Bram maakt met 120 boeren 'proteststop' op het Mediapark onderweg naar Den Haag

HILVERSUM - "We willen extra aandacht aan onze actie geven dus we dachten we gaan even langs het Mediapark", vertelt boer Bram Egberts uit Wierden. Samen met 120 boeren uit de regio zijn ze vanochtend vroeg in de bus gestapt om actie te voeren.

De protesterende boeren kwamen vanochtend rond tien uur aan op het Mediapark in Hilversum. "We hadden eigenlijk wel verondersteld dat het bij meer boeren op zou komen, maar dat is niet gebeurd", vertelt hij. Hun eigen protestactie liep wel storm. "We hadden een appje opgezet en het liep storm met de aanmeldingen. We hebben het zelfs moeten sluiten, omdat de bussen vol zaten."

Protestborden

De boeren mochten live op de radio aanschuiven en daarna liepen ze met de protestborden richting het NOS-gebouw. "Bij ons leeft het gevoel dat er nog wel eens een oud verhaal over boeren wordt verteld. Vooral als we zien wat er nog in schoolboeken staat, dat stoort ons enorm. Op een gegeven moment breekt je klomp en is het genoeg. We hebben het gevoel alsof we overal de schuld van krijgen."

Naar Den Haag

Na een kopje koffie was het weer tijd om in de bus te stappen richting Den Haag. "Ik weet niet wat de stand van zaken onderweg is, maar we gaan er voor dat we in Den Haag komen. Al moeten we lopen. We hebben jonge benen, dus dat komt helemaal goed."