'Thuisblijver' in Beverwijk moedigt boeren aan: "Geen geouwehoer, steun die boer"

BEVERWIJK - "Ik steun ze vanuit mijn hart", zegt Karin van den Heuvel, eigenaresse van een boerenbedrijf in Beverwijk. Vanochtend zag ze voor haar deur ruwweg honderd trekkers vanuit de provincie voorbij komen, die via de Velsertunnel naar Den Haag reizen om te protesteren.

Van den Heuvel en haar partner verbouwen aan de Noorderweg tarwe, aardappelen, suikerbieten en graszaad. Vanochtend om 7.15 uur stond ze met haar kinderen voor het slaapkamerraam, en zag ze een lint aan trekkers met veel kabaal richting Beverwijk rijden.

"Er was één grote toeterende trekkermassa. Echt geweldig er kwam geen einde aan", aldus de Beverwijkse, die vanwege het werk en de kinderen niet kon deelnemen aan het protest.

Broodnodig

Ze vindt de actie vandaag op het Malieveld wel 'broodnodig'. "Het is geslaagd als de punten worden gehoord. Dat ook de boeren weer een goed gevoel hebben over hun vak. En het respect krijgen, want ze worden vaak gezien als milieuvervuilers. Er zal gerust wel iets van waarheid inzitten, maar ze doen zo hun best."

Ze besluit als de colonne al lang en breed uit Beverwijk weg is: "Geen geouwehoer, en steun die boer."