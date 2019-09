Jeroen Nobel geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Den Helder

DEN HELDER - In het stadhuis van Den Helder aan de Drs. F. Bijlweg is vanavond Jeroen Nobel geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente. Wethouder Kees Visser hing hem de burgemeestersketting om.

Nobel herinnerde er in zijn toespraak aan hoe snel het allemaal was gegaan: "Afgelopen dinsdagavond kwam het voor mij verheugende bericht en nu, nog geen week later, sta ik al voor u als voorzitter van uw raad. Het spreekt voor zich dat ik er erg veel zin in heb om in Den Helder de slag te gaan, om met ú aan het werk te gaan. Om me te mogen inzetten voor Den Helder, de Jutters, de Nieuwediepers en de Dorpers."

Lees ook: Wie is Jeroen Nobel, de nieuwe waarnemend burgemeester van Den Helder?

Oud-burgemeester Koen Schuiling nam vorige week afscheid van de gemeente. Hij liet een persoonlijk briefje achter aan zijn tijdelijke opvolger. 'Den Helder is een prachtige stad met héél veel potentie, goede partners om de stad te ontwikkelen en genoeg tegenspelers in vaste dienst om je tanden in te zetten', zo schreef hij. 'Geniet van het mooie werk dat je hier kunt doen. Hou van de mensen en koester de positieve krachten in college en raad.' Dit zegt volgens Nobel niet alleen iets over de stad, maar ook over de vorige burgemeester. "Iemand die zich met hart en ziel voor Den Helder heeft ingezet."

De waarnemend burgemeester hoopt het pad voort te zetten dat Koen Schuiling voor de marinestad heeft ingeslagen. Hij memoreert daarbij aan wat de afgelopen tien jaar is bereikt en geeft aan dat er nog genoeg winst te behalen is. "Ik ga met u aan de slag, mét en vóór de Helderse samenleving."