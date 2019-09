College Castricum wil tankmuur doormidden blazen: 'Een verwerpelijk idee'

CASTRICUM - De tankmuur aan de Oude Schulpweg in Castricum is nu nog een geheel, maar het college overweegt om het monument in tweeën te breken. De reden hiervoor is dat er een fietspad door de muur heen moet komen, die een 'poort naar de duinen' moet vormen.

Volgens het college zouden fietsers en wandelaars moeten profiteren van het gat in de muur. Er komt een nieuwe wijk op de plaats van kaasfabriek Kaptein en bewoners zouden door het gat een mooie weg richting de duinen hebben. "We hebben het plan om honderden woningen in Castricum te bouwen. In dat plan hoort ook de poort naar de duinen, maar daar staat die Atlantic Wall", aldus wethouder Paul Slettenhaar (Ruimtelijke Ordening).

'Grote historische en emotionele waarde'

Donderdag sprak Don van Lier van Werkgroep Oud-Castricum in de gemeenteraad over het voorstel van het college. Hij hoopt dat de muur intact blijft en noemt het gat 'onnodig': "Anno 2019, bijna 75 jaar na onze bevrijding, wil men hier nu zomaar een gaat in gaan maken. Het doorbreken van de tankmuur is naar de mening van de taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten een verwerpelijk idee, zeker voor dit bijzondere monument met een grote

historische- en emotionele waarde."

Van Lier kreeg veel bijval van de fracties in de gemeenteraad. Bijna unaniem sloten fracties zich aan bij het verhaal dat de muur absoluut niet gesloopt mag worden. "We hebben alle fracties voorbereid en ik was wel positief verrast dat ze zich zo aansloten bij mijn verhaal."

Uniek

De tankmuur werd volgens gebiedskenner Ernst Mooij in 1943 neergezet door de Duitsers als deel van de Atlantic Wall. "Maar eigenlijk is dit een antitankmuur, omdat hij juist bedoeld is om de vijandige tanks af te houden. Het karakteristieke aan de muur is dat hij aan de ene kant veel hoger is dan aan de andere kant. Dit is bedoeld om het de tanks moeilijk te maken."

Mooij zou het erg jammer vinden als er een doorgang in de muur wordt gemaakt. "Het is juist zo uniek dat er zo'n lang stuk muur is blijven staan. Als ze hem opsplitsen, verliest hij wat van zijn status."