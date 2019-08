Castricumse ex-militair (27) verdacht van inbreken kazernes: 'Hij had messen, laptops en telefoons'

CASTRICUM - Er is deze week een Castricumse ex-militair (27) aangehouden: hij wordt verdacht van het inbreken in onder meer zijn eigen kazerne in Schaarsbergen. Hij zou - mogelijk met meerdere mensen - militaire kleding, messen en elektronica hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee arresteerde hem afgelopen dinsdag.

De Castricummer zou meerdere keren hebben ingebroken bij de Oranjekazerne in Schaarsbergen (Arnhem). Daar werkte hij ook. De Marechaussee zegt dat hij mogelijk niet alleen handelde en schrijft op Facebook: "We sluiten nog meer aanhoudingen niet uit."

Laptops en telefoons

Er zijn allerlei spullen gestolen, zoals militaire uitrustingsstukken, militaire kleding, hoofdlampen en militaire messen. Er missen ook laptops, monitoren, tv’s, mobiele telefoons en tablets.

De Marechaussee laat weten dat veel van die goederen tijdens het onderzoek en doorzoeking zijn aangetroffen bij opkopers. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar de inbraken.