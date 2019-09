Vooralsnog geen oponthoud van projecten in West-Friesland door strenge stikstofregels

WEST-FRIESLAND - Volgens woordvoerders van de zeven West-Friese gemeenten worden er in deze regio geen projecten getroffen door de strengere stikstofregels. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

Honderden projecten in de provincie zijn getroffen door de strengere stikstofregels, het gaat hier met name om woningbouwprojecten en de bouw van (nieuwe) wegen. In West-Friesland wordt de aankomende tijd ook veel gebouwd, maar volgens de gemeenten wordt er vooralsnog niets stilgelegd.

Opmeer

Een veelbesproken plan is de aanpassing van de A.C. de Graafweg. Ook dit project loopt geen risico als het gaat om extra stikstofuitstoot. Wethouder Bram Beemster van de gemeente Opmeer: "Het bezwaar tegen de bomenkap loopt nog, maar extra uitstoot van stikstof is uitgezocht. Dat is niet aan de orde."

Verder geeft de gemeente Opmeer aan dat er geen andere projecten zijn die mogelijk in de problemen komen, omdat alle projecten onherroepelijk zouden zijn. Echter zijn er wel degelijk plannen die nog in de beginfase zitten, waaronder het integraal kindcentrum in Spanbroek. Opmeer geeft aan dat ook dit plan niet in de problemen komt.

Ook niet in de neus

Gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland komen met een gezamenlijke reactie dat het grondgebied van de gemeente niet in het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ligt. "Voor zover we nu kunnen zien, verwachten we daarom dat de nieuwe regels geen gevolgen hebben voor de doorgang van onze projecten."



En de Markermeerdijken dan?

"Wij verwachten geen nadelige effecten bij de versterking van de Markermeerdijken en het daaraan gekoppelde stadsstrand", luidt het antwoord van de gemeente Hoorn op vragen van VOC Hoorn welke projecten er mogelijk in de problemen komen. "Ook Zevenhuis, de Poort van Hoorn, de bouw in Bangert en Oosterpolder en het Holenkwartier komen niet in de problemen." Hoorn beredeneert haar antwoord op het feit dat ze niet in het Natura 2000-gebied zitten.

Geen 100 procent zekerheid

Medemblik en Koggenland zijn minder expliciet in hun beantwoording. "We hebben geen projecten die per direct stil komen te liggen. Voor wat betreft de projecten die iets verder in de toekomst liggen moet nog blijken wat de gevolgen zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente Medemblik. Over welke projecten dit dan concreet gaan, kan volgens de gemeente geen antwoord worden gegeven.

Koggenland geeft bij NH Nieuws aan dat er mogelijk één project opnieuw moet worden getest op extra uitstoot. Om welk project dit gaat, kan de gemeente geen uitsluitsel geven.

Het probleem met stikstof



Waar komt stikstof vandaan?

Stikstof komt van nature - in kleine hoeveelheden - voor. Het is onmisbaar voor het leven, maar in de afgelopen eeuw is de hoeveelheid verdubbeld. Dat komt o.a. door het uitvinden van kunstmest, de verbranding van fossiele brandstoffen, het verkeer, de scheepvaart en de luchtvaart.



Waarom is dat erg?

Het stikstofoverschot is volgens veel ecologen het grootste probleem van de Nederlandse natuur, omdat er planten- en dierensoorten door verdwijnen. Daarnaast komt stikstof in ons grondwater en de zee terecht en tast het de ozonlaag aan. Ook is het schadelijk voor onze longen.



En nu?

Er is in de afgelopen jaren al veel gedaan om de uitstoot van reactieve stikstof te verminderen, maar het is niet genoeg. Daarom besloot de Raad van State in mei dat de aanpak drastischer moet: geen enkel project dat bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. In Noord-Holland zijn daardoor zeker 650 projecten getroffen. Hoe de toekomst eruit ziet, is nog onzeker.