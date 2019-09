Laatste zoektocht dit jaar naar Amerikaanse bommenwerper

EDAM - Deze week was het voor de laatste keer dat stichting Aircraft Recovery Group op zoek ging naar een oud vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. Het wordt namelijk te koud om te duiken. Dit keer gingen ze zoeken naar een voor hun bijzondere vondst: een Amerikaans oorlogsvliegtuig. Deze hadden ze namelijk nog niet eerder gespot in het Markermeer.

"In het Markermeer en IJsselmeer liggen zo'n 300 wrakken. Een heleboel zijn nog niet gevonden. Voor onze stichting is het daarom altijd interessant om daar te zoeken. Elke jaar vinden we toch weer nieuwe wrakken", vertelt Johan Graas, van stichting Aircraft Recovery Group aan NH Nieuws.

Lees ook: Nabestaanden onthullen monument voor bemanning neergestorte bommenwerper

Zo ook dit jaar. Graas glundert van oor tot oor. Na 45 jaar heeft hij dan eindelijk wrakstukken gevonden van een Amerikaans oorlogsvliegtuig. Deze Amerikaanse bommenwerper kan de B24 Liberator zijn, die op 6 maart 1944 boven de toenmalige Zuiderzee bij Edam, werd neergeschoten door Duitse jachtvliegtuigen.

"We gaan kijken of we de tank eruit kunnen krijgen. Hier staan nummers op. Dit is belangrijke informatie zodat je makkelijk kunt achterhalen welk vlieguig het was." Met deze gegevens kunnen ze volgens de Graas nabestaande informeren.

Lees ook: Bemanning neergestorte bommenwerper na 76 jaar geëerd

Nu het kouder wordt, moet Graas zijn speurtochten op het water tot het nieuwe voorjaar uitstellen. Na hun duikpoging is het vliegtuignummer van de 'vermoedelijke' Amerikaanse bommenwerper nog niet achterhaald. Volgend jaar doen de mannen een nieuwe poging.