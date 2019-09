Bemanning neergestorte bommenwerper na 76 jaar geëerd

NEDERHORST DEN BERG - Op 15 mei 1943 stijgt er in Engeland een Canadese bommenwerper op met aan boord vijf jonge bemanningsleden. Ze koersen richting Keulen, om die stad te bombarderen, maar halen het niet. Het toestel vliegt boven Loosdrecht in brand en stort neer in een weiland in Nederhorst den Berg. De Historische Kring van het dorp vindt dat de jonge helden na 76 jaar bedankt mogen worden voor hun moed en hebben een gigantisch monument laten bouwen.

"Vijf jonge mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar uit Canada, zo'n 15.000 kilometer verderop, komen hiernaartoe om ons te bevrijden. Dat vind ik zo indrukwekkend. Ze verdienen op z'n minst een monument", legt Ton Kuijs van de Historische Kring uit.

Anderhalf jaar geleden kwam hij in het archief een foto van een van de bemanningsleden tegen. Toen hij die nog eens goed bekeek, zag hij dat er achter in het lijstje een brief zat. "Een brief van zijn broer die in 1991 naar Nederhorst den Berg is gekomen om te kijken waar zijn broer is omgekomen. Dat triggerde mij."

Naam en gezicht

Ton ging op zoek naar meer informatie over de mannen. Hij kwam erachter dat vier bemanningsleden uit Canada kwamen en eentje uit Engeland. Via talloze instanties heeft hij de vier Canadezen een naam en een gezicht kunnen geven. Het enige wat ze van de Engelsman weten is dat hij 22 jaar was.

"Ik vind het triest dat we niets hebben gevonden. We hebben zo lang gezocht. Bij het Ministerie van Defensie, bij het Rode Kruis en nog veel meer. Wellicht was het een enigszoon, het is heel moeilijk te verklaren, maar we hebben niets kunnen vinden." Daarom vindt hij dat deze anonieme Engelsman zeker een monument verdient.

Ze vroegen kunstenaar en dorpsgenoot Joost Zwagerman om het monument te ontwerpen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. "Dezelfde avond ben ik nog de werkplaats ingegaan en ben ik met draadstaal een miniatuurtje gaan maken", vertelt Joost.

Vijf bij zes meter

Het eindresultaat is een vliegtuigmodel van vijf bij zes meter op een hoge kolom. "Het ging mij echt om de contouren van het vliegtuig. Je kunt het ook nog verder doordenken: dat de geesten er nog in zitten, maar niet meer zichtbaar zijn."

Het monument wordt morgen in het bijzijn van nabestaanden van de bemanningsleden onthuld. Belangstellenden zijn vanaf 13.30 uur welkom bij het monument.