Nabestaanden onthullen monument voor bemanning neergestorte bommenwerper

NEDERHORST DEN BERG - De familie van de omgekomen Canadees Thomas How is speciaal naar Nederhorst den Berg gekomen voor de onthulling van een vliegtuigmonument. Tommy, zoals ze hem noemen, was één van de bemanningsleden van een Canadese bommenwerper die in 1943 neerstortte in Nederhorst den Berg.

Jane is 89 en het nichtje van Thomas. Ze kan hem nog goed herinneren. "Vroeger speelden we samen in het bos. Hij was een stille jongen", vertelt ze. Zijn dood had een grote impact op de familie, want het was een grote familie met vooral meisjes. Slechts drie jongens waren in de familie en twee van hen zijn overleden tijdens oorlog.

Lees ook: Bemanning neergestorte bommenwerper na 76 jaar geëerd

Ton Kuijs, voorzitter van de Historische Kring Nederhorst den Berg, vertelde tijdens de ceremonie over wat hij te weten is gekomen over de vijf jonge bemanningsleden van het toestel. "Thomas was de enige zoon. Toen hij vermist raakte door de crash hier, plaatste zijn ouders en zijn twee zussen op 7 juni 1943 na weken van onzekerheid een overlijdensbericht in de plaatselijke krant", aldus Ton.

Herinnering

De Historische Kring heeft zich afgelopen anderhalf jaar ingezet voor een blijvende herinnering. Het is een groot vliegtuigmonument geworden; de contouren van staal op een kolom. Het hele dorp was aanwezig om de vijf jonge mannen, 76 jaar, een laatste eer te bewijzen. "Dan zie je de kracht van de gemeenschap van Nederhorst den Berg. Ze hebben het zelf georganiseerd, zelf betaald met een beetje hulp hier en daar. Die Historische Kring heeft dat fantastisch gedaan", vertelt burgemeester Freek Ossel.

Het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat Jane het monument van haar neef met eigen ogen ziet. Maar ze geniet volop van de dag. "Het was zo mooi dat tijdens de ceremonie er zo veel vogels boven het monument vlogen. Dit is een fijne, mooie, maar ook treurige herinnering", zo besluit ze.