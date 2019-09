Haarlem betaalt bijna miljoen aan 'Formule 1-verbeteringen' spoor naar Zandvoort

HAARLEM - De stad Haarlem betaalt bijna een miljoen euro aan de verbeteringen van het spoor naar Zandvoort. Daarmee betaalt de Spaarnestad een groot deel van het opknappen van het traject dat 7 miljoen kost.

Zandvoort zelf - dat optimaal profiteert van meer treinen per uur naar de badplaats - betaalt nog iets meer: ruim 1,3 miljoen euro. Bloemendaal en Heemstede zijn respectievelijk 144.302 euro en 170.294 euro kwijt.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt 2,3 miljoen euro, de provincie Noord-Holland 1,45 miljoen euro en de Vervoerregio Amsterdam 600.000 euro.

Er is de komende weken een democratisch circus nodig om dit geld beschikbaar te krijgen. Alle vier de gemeenteraden moeten hun toestemming geven en ook de Provinciale Staten moeten instemmen met de bijdrage. Als een deel wegvalt, zullen anderen meer moeten gaan betalen. Er is ook haast bij: de aanpassingen zijn hard nodig omdat de Formule 1 in mei volgend jaar gepland staat.

Overlast

De Haarlemse wethouder Robbert Berkhout stelt aan de gemeenteraad voor om het bedrag goed te keuren. In Bloemendaal werd onlangs al bijna een veto uitgesproken over de bijdrage. Hier liggen de verbeteringen aan het spoor erg gevoelig omdat omwonenden van het spoor in Overveen (geluids)overlast vrezen als het aantal treinen per uur wordt verhoogd naar 24 tussen Haarlem en Zandvoort.

Capaciteit

Haarlem heeft op het eerste gezicht zelf weinig aan de investering van bijna een miljoen. Tijdens de Formule 1 in mei in Zandvoort komt er een noodtrap bij het Haarlemse station om de duizenden reizigers sneller bij de trein te krijgen. Verder gaat het geld naar drie overwegen in Overveen en Zandvoort, die een opknapbeurt krijgen. Er komen ook aanpassingen aan het station Zandvoort en de capaciteit van het spoor zelf wordt verbeterd voor 3,6 miljoen euro, zodat er meer treinen per uur over kunnen rijden.

De stad wil toch graag meebetalen vanuit de gedachte dat als er meer treinen rijden, er minder auto's door de stad richting het strand gaan. In de zomermaanden staat het nu al geregeld helemaal vast met badgasten. De bereikbaarheid, niet alleen tijdens de Formule 1, wordt door de spoorinvestering beter, denkt Haarlem.