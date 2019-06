ProRail belooft upgrade spoor 'in F1-tempo' om racefans op tijd in Zandvoort te krijgen

ZANDVOORT - Als in mei volgend jaar Max Verstappen vanaf pole position wegschiet in de Grand Prix van Nederland, wil iedereen daarbij zijn. Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar de huidige spoorlijn Haarlem-Zandvoort kan niet meer dan vier treinen per uur aan. ProRail belooft het spoor 'in F1-tempo' te upgraden, zodat straks niemand een seconde van het racespektakel hoeft te missen.

De stroomvoorziening op het traject is momenteel voldoende voor maximaal vier treinen per uur. Rijden er meer dan vier treinen per uur, raakt het materiaal oververhit en kunnen de 'stoppen doorslaan', schrijft ProRail.

Extra kabels

Door extra kabels tussen het onderstation en de bovenleiding aan te leggen en de piekbelastingschakelaars te koppelen, kan de capaciteit worden uitgebreid naar meer dan vier treinen per uur.

Naast de technische ingrepen onderzoeken ProRail en de NS of de capaciteit van station Zandvoort kan worden uitgebreid met een tijdelijk perron en tijdelijke in- en uitgangen. Ook heeft ProRail in het raceweekend extra monteurs stand-by om bij storingen direct in actie te kunnen komen.

Overwegen

Dan de drie overwegen op het traject, die bij meer treinen per uur vaker dicht zullen zijn en zo op de weg voor extra opstoppingen zullen zorgen. ProRail overlegt met de gemeenten over de wenselijkheid van extra toezicht bij die spoorwegovergangen.

Tot slot zal in verband met de verwachte drukte op stations in buurgemeenten van Zandvoort worden gekeken of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.