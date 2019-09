Politiecapaciteit verder onder druk door extra beveiliging na moord op Wiersum

AMSTERDAM - De noodzakelijke beveiliging van tientallen mensen na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, zal leiden tot grotere bezettingsproblemen binnen de politie. Maar volgens korpschef Erik Akerboom is dat niet te voorkomen. "De rechtsstaat staat onder druk."

Na de moord op Wiersum vorige week woensdag in Buitenveldert, gaf minister Ferd Grapperhaus direct opdracht aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om in kaart te brengen waar de beveiliging van mensen en locaties moet worden ingesteld of uitgebreid. Wiersum stond Nabil B. bij, die kroongetuige is in de zaak tegen Ridouan Taghi.

Beveiliging opgeschroefd

Daaruit komt nu voort dat de beveiliging van veel mensen zal worden opgeschroefd. Dat heeft gevolgen voor de politie die een deel van de maatregelen moet uitvoeren, meldt korpschef Erik Akerboom. "De maatregelen leggen extra druk op de roosters en daarmee op de operatie", zegt hij.

Volgens hem wordt er een groot beroep gedaan op de collega's. "Maar het is wel een klemmend beroep: de rechtsstaat staat onder druk. We zetten alles op alles om betrokkenen bescherming te bieden en te zorgen dat de rechtsgang kan worden vervolgd."

Rechters

Eerder vandaag meldde de NOS al dat dat de extra beveiliging geldt voor onder meer rechters en officieren van justitie die betrokken zijn bij het proces tegen Ridouan Taghi of zaken die daaraan zijn gerelateerd. Dat kunnen camera's zijn, maar ook gerichte surveillance. Er zijn ook mensen die 24 uur per dag persoonsbeveiliging krijgen.

De politie kampt al lange tijd met onderbezetting. Toch heeft Rob den Besten van de ondernemingsraad van de politie begrip voor de maatregelen. "Als politie staan we pal voor de waarden van de rechtsstaat. We kunnen niet anders."

Proces hervat

Vandaag werd het proces tegen de groep rondom topcrimineel Ridouan Taghi hervat. Daarbij mocht geen pers en publiek aanwezig zijn. Vanavond zal in het programma Opsporing Verzocht ook worden stilgestaan bij de liquidatie van Wiersum.