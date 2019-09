Moordenaar advocaat Derk Wiersum waarschijnlijk ouder dan eerder werd vermoed

AMSTERDAM - De man die strafrechtadvocaat Derk Wiersum woensdagochtend doodschoot, is waarschijnlijk tussen de 20 en 25 jaar oud.

Dat meldt de politie vandaag. Eerder liet de politie weten dat de schutter tussen de 16 en 20 jaar oud was, maar uit nieuwe getuigenverklaringen blijkt dat die leeftijd moet worden bijgesteld.

Voortvluchtig

De schutter is nog steeds voortvluchtig. De politie vraagt mensen die meer informatie over hem hebben of camerabeelden bezitten om contact op te nemen.

Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. De kroongetuige geldt als een belangrijke troef voor justitie, in het proces rond de groep van topcrimineel Ridouan Taghi.