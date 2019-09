Buurtbewoners leggen bloemen neer voor Derk Wiersum: "Het raakt iedereen diep"

AMSTERDAM - De dag na de gruwelijke moord op advocaat Derk Wiersum is de buurt nog steeds geschokt. Uit medeleven leggen buurtbewoners bloemen neer in de buurt van de plek waar hij is overleden.

"Ik ken Derk helemaal niet maar het heeft mij enorm geraakt. Iemand die zo staat voor de recht en juist ook voor die donkere kant die hij verdedigt eigenlijk. Het heeft mij heel verdrietig gemaakt", zegt een buurtbewoner. "Het raakt iedereen diep, denk ik."

Ook een andere buurtbewoner komt een roosje neerleggen. "Het is tekenend voor de maatschappij waarin we leven, ik kan het nog steeds niet geloven, eerlijk gezegd. Het wordt alleen maar erger en we moeten er maar mee leren leven."

Kroongetuige

De 44-jarige advocaat Derk Wiersum werd woensdagochtend voor zijn huis doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo rond topcrimineel Ridouan Taghi. Volgens de politie is de schutter, een tiener, te voet richting de Van Boshuizenstraat gevlucht en wordt nog gezocht.