Wiersum dacht aan particuliere beveiliging

AMSTERDAM - De vermoorde advocaat Derk Wiersum, was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had volgens sommige collega's geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie. Dat schrijft het AD.

Eén advocaat, die niet met naam wil worden genoemd, bevestigt in de krant dat hij in overleg met Wiersum concreet persoonsbeveiligers heeft benaderd met de vraag of ze hem zouden kunnen gaan beveiligen. "Ik zou daar volgende week met deze beveiligers een gesprek over hebben."

Wiersum sprak met deze advocaat niet over concrete bedreigingen. Wel gaf hij aan dat hij zich ernstig zorgen maakte. De collega maakte uit gesprekken met Wiersum ook op dat hij er geen vertrouwen in had dat politie en justitie hem voldoende konden beschermen. De dood van de broer van de kroongetuige had zijn vertrouwen in de kracht van justitie ernstig geschaad.