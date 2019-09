Bloeiende zaadindustrie staat in teken van open dagen: waar pik jij een zaadje mee?

WEST-FRIESLAND - De kop van de provincie staat deze week in het teken van de open dagen in het zogenaamde Seed Valley-gebied. "De hele wereld komt deze week hier naar toe", vertelt Carolien Wagemaker van projectbureau Seed Valley. Maar wat heb je als normale Noord-Hollander aan al deze 'zaadpropaganda'?

De Noord-Hollandse zaadindustrie, die gezamenlijk onder naam Seed Valley functioneert, verwacht de komende jaren nog flink door te groeien. Seed Valley telt 40 zaadbedrijven, gecentreerd in Andijk, Warmenhuizen, Hoorn en Enkhuizen. "Op de markt voor tuinbouwzaden is Holland een onverwoestbaar handelsmerk", aldus Seed Valley.

Lees ook: Zaadindustrie blijft komende jaren groeien: meer omzet en werkgelegenheid

Deuren geopend

En een industrie die zo in opkomst is, wil graag laten zien wat ze in huis hebben. Daarom organiseert Seed Valley jaarlijks de open dagen, die maandag zijn begonnen. Hier doen acht bedrijven aan mee en worden daarnaast speciale evenementen georganiseerd.

Geïnteresseerden kwamen gisteren al naar Wervershoof om de nieuwe innovaties te bekijken op het gebied van groente, tijdens Fields of Innovation. De focus lag daar op duurzaamheid: klimaatverandering, verspilling voorkomen, minder arbeidsintensief telen. NH Events was bij de beurs aanwezig en 'pikt een zaadje mee'.

Technology

Het evenement Seed Meets Technology in de proeftuin in Zwaagdijk-Oost is deze week de vreemde eend in de bijt. Waar andere bedrijven aandacht besteden aan rassen, richt deze beursvariant zich juist op de technologie achter de industrie. "Van machinebouw tot LED-verlichting, en dat allemaal in beurs-variant", vertelt Carolien Wagenaar van Seed Valley.

Toch zijn niet alle bedrijven tijdens de Open Dagen leuk voor toeschouwers. "Veel bedrijven richten zich ook simpelweg op hun klanten", aldus Carolien. Maar wat wel leuk is, is dat Bejo Zaden B.V. aanstaande zaterdag wel een open dag organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is.

Ook is er naast de open dagen een evenement waarbij wetenschappers zich laten informeren over zaadontkieming en moleculaire aspecten. Niet voor de poes en ook niet voor de algemene zaadenthousiastelingen, maar het is wel bijzonder dat deze workshop slechts één keer per drie jaar wordt georganiseerd en West-Friesland ook voor dit onderwerp het epicentrum is.

Lees ook: Miljoenenimpuls zaadindustrie Enkhuizen: 'De Groentetechnologie-hoofdstad van de wereld'

En Seed Valley zelf? "Wij focussen ons op het rondleiden van studentengroepen die nog wel eens terecht kunnen komen in deze industrie. Ze zijn aangenaam verrast als ze horen wat er allemaal kan en hoe snel de ontwikkelingen gaan."

Wil jij ook een kijkje nemen bij een bedrijf in de zaadindustrie? Bekijk dan hier de deelnemers, dagen en locaties.