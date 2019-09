AMSTERDAM - We hebben de bevindingen van NH Nieuws over integriteitsmeldingen bij overheden voorgelegd aan het Huis voor Klokkenluiders en Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Beiden vinden dat er al veel gebeurt, maar dat het ook beter kan. "Er moet een eenduidige aanpak komen voor integriteitsmeldingen."

Wettelijk moeten gemeenten een regeling hebben waar mensen terechtkunnen met hun klachten. Wat Wilbert Tomesen van het Huis voor Klokkenluiders betreft gaat er al veel goed, maar kan het nog veel beter. "Het is belangrijk dat je mensen serieus neemt, een veilig gevoel geeft en gebruikmaakt van het lef dat ze hun vinger durven op te steken."

Bijna iedere gemeente gaat anders om met de aanpak van integriteitsmeldingen. En dat moet anders, vindt de Marlies Vegter van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. "Iedere gemeente moet een beleid hebben. Maar daarbij heb je wel vrijheid over de invulling. Een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon zou standaard moeten zijn, dat is nu niet zo." Bij de organisatie worden klachten onderzocht. Een melding van een ambtenaar over een handtastelijke collega staat haar nog goed bij.

Ze ziet ook een lichte stijging van het aantal meldingen. "Het meeste gaat over pesten, merken we. Vaak liggen arbeidsconflicten eraan ten grondslag. Ik denk dat de aandacht voor #Metoo heeft bijgedragen. Het is veel meer in het nieuws, er is meer aandacht voor."

'Geloof gemeenten zonder integriteitsmeldingen niet'

Tomesen heeft vooral grote twijfels bij de twintig Noord-Hollandse gemeenten die stellen in vier jaar tijd nooit meldingen te hebben gehad. "Die steken hun kop in het zand. Ik geloof niet dat er organisaties zijn waar nooit wat mis was." En als er al meldingen zijn, leiden die lang niet altijd tot sancties. "Vaak zijn het één op één-situaties. Dat is ook moeilijk te bewijzen."