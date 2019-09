Partij voor de Dieren stelt kritische vragen over verband tussen landbouwgif en Parkinson

WEST-FRIESLAND - De Partij voor de Dieren wil de onderste steen boven halen over een mogelijk verband tussen het gebruik van landbouwgif en de ziekte van Parkinson. Statenlid Ines Kostic stelt vragen aan de Gedeputeerde Staten. 'Vindt u dat er maatregelen moeten komen om boeren en omwonenden te beschermen tegen het gif?' en 'Bent u bereid te investeren in het toewerken naar gifvrije landbouw?', luiden twee van haar vragen.

De Zembla-uitzending over de vermeende link tussen tuinbouwgif en de ziekte Parkinson lijkt ook veel indruk te hebben gemaakt op Kostic.

De uitzending schonk op donderdag 19 september aandacht aan de mogelijke link tussen het gif en de ziekte. Het programma ging na een tip van een West-Friese boerenzoon op onderzoek uit in en rond de dorpen Zwaagdijk en Hauwert en trok een conclusie die in de wetenschap al veel vaker is getrokken: langdurige blootstelling aan landbouwgif vergroot het risico op Parkinson.

Kostic richt zich middels twintig vragen naar haar collega's van de Gedeputeerde Staten. "Waar kunnen mensen in deze regio nu met klachten terecht en heeft de provincie een protocol hoe we met klachten over landbouwgif omgaan?" Ook vraagt ze of het geen tijd is om maatregelen te nemen tegen dit probleem en mensen te beschermen tegen de gevolgen van het gif: "Kunnen we investeren in biologisch weerbare gewassen en gifvrije landbouw?"

Daarnaast is Kostic kritisch over 'boerenbelangenorganisatie' LTO West-Friesland. "Wat vinden jullie ervan dat LTO actief lobbyt om zoveel mogelijk gif toe te staan maar ondertussen geen oog heeft voor de gezondheidsrisico's?" en "Erkent u dat ze hebben gefaald om mensen te beschermen?"

Voor het beantwoorden van vragen van een statenlid staat een termijn van dertig dagen.