LTO West-Friesland wil onderzoek naar mogelijke link tussen tuinbouwgif en parkinson

ZWAAGDIJK-OOST - De Zembla-uitzending over de vermeende link tussen tuinbouwgif en de ziekte Parkinson heeft veel indruk gemaakt op West-Friese boeren. Meerdere agrariërs met Parkinson uit de regio doen in het programma hun verhaal. Niemand lijkt eerder aan een verband te hebben gedacht.

"Ik was ook wel verbaasd dat die link er is. Dat is een stukje onzekerheid", vertelt Arie Schouten, voorzitter van LTO West-Friesland. "Dan kun je wel een beetje om je heen merken van: hé we dachten dat het goed was, maar er moet toch onderzoek komen of er niet een ding is waar we niet aan gedacht hebben."

Lees ook: 'Blootstelling aan landbouwgif vergroot risico op Parkinson'

Zembla wijdde donderdagavond een uitzending aan de mogelijke link tussen het gif en de ziekte. Het programma ging na een tip van een West-friese boerenzoon op onderzoek uit in en rond de dorpen Zwaagdijk en Hauwert, en trok een conclusie die in de wetenschap al veel vaker is getrokken: langdurige blootstelling aan landbouwgif vergroot het risico op Parkinson.

De FNV heeft inmiddels het kabinet opgeroepen de link tussen Parkinson en tuinbouwgif te onderzoeken. Eerder gaf het RIVM al aan dat meer onderzoek nodig is. Schouten heeft ondertussen nog wel vertrouwen in de instantie die bestrijdingsmiddelen keurt. "Dat moet je wel hebben, anders gaat het helemaal niet goed", vertelt hij. "Het is toch vanuit de overheid en het bedrijfsleven is innovatief."

Lees ook: Grote zorgen om landbouwgif op bollenvelden: "Ernstiger voor gezondheid dan gedacht"

Wat de consument wil

Helemaal geen gif meer gebruiken zou een mooi streven zijn, maar Schouten wijst erop dat het juist gebruikt wordt om de consument tevreden te stellen. "De consument, die vraagt een veilig product. En die vraagt ook een product zonder schimmels en beestjes. Dan is het wat makkelijker om te zeggen: hé jongens, dan gebruik ik de middelen die toegestaan zijn om dat te voorkomen", aldus Schouten.