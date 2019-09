Vakbond wil onderzoek naar verband tussen gebruik landbouwgif en parkinson

NOORD-HOLLAND - Vakbond FNV wil dat het kabinet een onderzoek instelt naar verbanden tussen het gebruik van pesticiden door land- en tuinbouwers en bepaalde ziekten, zoals parkinson.

De vakbond doet dit verzoek naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat programma ging na een tip van een Westfriese boerenzoon op onderzoek uit in en rond de dorpen Zwaagdijk en Hauwert, en trok een conclusie die in de wetenschap al veel vaker is getrokken: langdurige blootstelling aan landbouwgif vergroot het risico op Parkinson.

Hoewel sommige merken vanwege die risico's inmiddels op een zwarte lijst staan, zijn er nog alternatieven op de markt waarvan de samenstelling sterk lijkt op die van de verboden middelen.

Kitty Jong, FNV-vicevoorzitter: "We roepen alle leden uit de agrarische sector die parkinson hebben op zich te melden bij ons FNV Bureau Beroepsziekten. Ons bureau stelt zo nodig werkgevers aansprakelijk voor de gevolgen."

Ze vindt de berichten alarmerend. "Wat de Zembla-uitzending ook duidelijk maakt, is dat van veiligheid nu geen sprake is in de agrarische sector. Zolang er pesticiden worden gebruikt in EU, en dus ook in Nederland, waarvan de samenstelling zeer sterk lijkt op verboden pesticiden, mogen we dus aannemen dat het risico op beroepsziekten in deze sector onverminderd hoog is", aldus Jong.