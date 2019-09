Haarlemmmer Van Haga uit VVD-fractie gezet

HAARLEM - Het in opspraak geraakte Haarlemse Kamerlid Wybren van Haga moet uit de VVD-fractie. Dat heeft de fractie vandaag besloten. Het is echter nog onduidelijk of Van Haga zijn zetel meeneemt. In dat geval zou de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijtraken.

Hart van Nederland meldde gisteren dat het bedrijf van Van Haga dit voorjaar begon aan bouwkundige werkzaamheden aan het Haarlemse Essenhofje, maar hier geen vergunning voor had. Nadat de werkzaamheden stil waren gelegd, was de Tweede Kamerlid "woest" en kwam verhaal halen bij de bewoners van het hofje.

Dit is niet de eerste keer dat Wybren van Haga in opspraak is. Hij heeft meerdere panden in Amsterdam en Haarlem en overtrad al eerder de huurregels. Na dit incident mocht Van Haga zich niet meer direct bemoeien met zijn bedrijf. Ook werd de VVD-kamerlid in juli betrapt op rijden onder invloed.

Afspraak geschonden

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff moet Van Haga weg omdat hij zich niet heeft gehouden aan de eerdere afspraak zich niet meer direct met zijn bedrijf te bemoeien. Dat heeft hij toch gedaan. Daardoor is er geen sprake meer van "een strikte scheiding" tussen zijn zakelijke en politieke activiteiten, vindt de VVD-fractie.

Dijkhoff weet nog niet of Van Haga zijn zetel meeneemt. De coalitie zou dan nog maar over 75 van de 150 Kamerzetels beschikken. De toekomst van Rutte-III is door het vertrek van de Haarlemmer onzeker.

'Nadenken'

Volgens Van Haga zelf betekent het fractiebesluit om hem eruit te zetten dat het erg moeilijk wordt politiek te combineren met het ondernemerschap. "Ik was graag gebleven." Van Haga zegt "rustig te gaan nadenken" over zijn zetel. Hij gaat er ook met anderen over praten.