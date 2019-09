Welke man met hond sprak vlak voor mishandeling met Heemskerks meisje?

HEEMSKERK - In het onderzoek naar de mishandeling van een 17-jarig meisje uit Heemskerk, die afgelopen zondag door een aantal jongens in elkaar werd geslagen, zoekt de politie een specifieke getuige.

Het meisje liep op 14 september rond 21.00 uur door de Maasstraat toen ze werd belaagd door enkele jongens. Hoewel ze flinke klappen incasseerde, bleef haar leed beperkt tot een kneuzing en een bult achter haar oor.

Vlak voor ze werd aangevallen - zo rond 20.50 uur - wisselde het slachtoffer enkele woorden met een man die zijn hond uitliet. De wegen van de twee kruisten elkaar in de Maasstraat, waar het meisje luttele minuten later zou worden mishandeld.

Omdat de man met de hond mogelijk belangrijke informatie heeft over de verdachten, komt de politie graag met hem in contact, schrijft de politie op Facebook. Wie zich in de beschrijving herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Pilotenbende

Hoewel er nog geen verdachten zijn opgepakt, schuiven veel bewoners het grensgebied van Heemskerk en Beverwijk de schuld in de schoenen van de Pilotenbende. Die bende kwam afgelopen jaar geregeld in het nieuws door mishandelingen die leden in en rond de Beverwijkse Pilotenbuurt pleegden.

Een door de burgemeesters afgekondigd samenscholingsverbod leek enige tijd z'n vruchten af te werpen, al wordt daar sinds de laaste mishandeling weer aan getwijfeld.

De Maasstraat - waar het meisje werd mishandeld - ligt weliswaar niet in de Pilotenbuurt, maar er ook niet heel ver vandaan. Na de mishandeling togen boze ouders dan ook naar het politiebureau om opnieuw aangifte te doen tegen de bende.