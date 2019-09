Boze ouders protesteren voor politiebureau Beverwijk na zoveelste mishandeling bij Pilotenbuurt

BEVERWIJK - Een groep boze ouders is vanmiddag naar het politiebureau bij Beverwijk getogen om daar te protesteren en aangifte te doen tegen de zogeheten Pilotenbende die actief is in de gemeente. Aanleiding is de mishandeling van een 17-jarig meisje gisteravond.

Het meisje werd buiten de Pilotenbuurt mishandeld, maar volgens de ouders van de tiener ging het wel om de Pilotenbende, die al maandenlang mensen lastigvalt en mishandelt in Beverwijk.

Een vader die bij het protest is vertelt aan NH Nieuws: "Dit moet gewoon echt stoppen. We zijn hier om aandacht te krijgen voor dit probleem."

Geen actie tegen politie

Hij laat weten dat het protest 'zeker geen actie tegen de politie is', maar dat het geweld wel klaar moet zijn. "Voordat er ergere dingen gaan gebeuren van mensen die het recht in eigen hand gaan nemen, want dat willen we niet."

Eerder was er al een samenscholingsverbod van kracht in de Pilotenbuurt. Dat leek toen zijn vruchten af te werpen, vertelde burgemeester Martijn Smit tegen NH Nieuws: "Tot nu toe, en ik hoop dat dit zo blijft, is die jeugdbende niet actief in de wijk."

Later vandaag komt NH Nieuws met een interview met de ouders van twee mishandelde kinderen, onder wie het 17-jarig meisje dat vannacht in elkaar is geslagen.