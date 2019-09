Vader van gister mishandeld meisje in Beverwijk is het geweld zat: "Gelukkig heeft ze niks ernstigs"

BEVERWIJK - De vader van het gisteren mishandelde meisje in Beverwijk is het geweld spuugzat. Zijn dochter kreeg gisteren uit het niets rake klappen. De daders behoren vermoedelijk tot de gewelddadige jeugdbende uit de Pilotenbuurt die Beverwijk en omgeving al meer dan een jaar terroriseert.

"We hebben tot 03.15 uur is het ziekenuis gezeten. Gelukkig heeft ze niets ernstigs. Wel een kneuzing en een bult achter haar oor. Gelukkig maar", vertelt hij bezorgd.

Ook de ouders van andere slachtoffers zijn het zat. Ze vinden dat het geweld in de wijk afgelopen moet zijn: "Het jeugdrecht moet op de schop. Het is nu bedoeld voor als je een rolletje drop steelt. Maar als je een misdaad pleegt zoals dit moet je als volwassen berecht worden", vertelt een vader.

"Ik lig wakker als mijn zoon uit is. Ik wil dat hij appt als hij weggaat zodat ik weet welke route hij neemt. Maar dat is niet hoe je wil wonen in Beverwijk", vertelt een moeder.

Het groepje ouders wil dat de politie meer mag doen tegen het geweld: "We geloven nog steeds in een rechtsstaat."

Eerder was er al een samenscholingsverbod van kracht in de Pilotenbuurt. Dat leek toen zijn vruchten af te werpen, vertelde burgemeester Martijn Smit tegen NH Nieuws: "Tot nu toe, en ik hoop dat dit zo blijft, is die jeugdbende niet actief in de wijk."