Buurtbewoners over kogel door raam huisarts: "Hard aanpakken, die klootzakken!"

AMSTERDAM - Bij een huisartsenpraktijk in Noord ging een kogel door de ruit. Buurtbewoners zijn daar niet zozeer van geschrokken, maar geven vooral aan klaar te zijn met het geweld in de stad. "De laatste tijd is het niet anders: moordpartijen, schietpartijen."

"Het is slecht natuurlijk", vervolgt een bewoner. "Maar ik lig er niet wakker van." Ook een vrouw - die net van de markt weg fietst - vindt het niet meer opmerkelijk dat dit soort incidenten gebeuren. "Ik sta tegenwoordig nergens meer versteld van', zegt ze. 'Het is tegenwoordig zo'n achterlijke wereld. Mensen doen maar, liquideren elkaar."

De buurtbewoners doelen daarmee vooral op de geweldsincidenten van de afgelopen weken. Zo vonden er op woensdag zelfs twee liquidaties plaats.

'Hard aanpakken'

Maar wat er nu precies bij de huisarts aan de hand is, moet nog onderzocht worden. Er zijn in elk geval geen slachtoffers gevallen. Wel bestaat er verder nog veel onduidelijkheid over het incident. "Ik was om 1.00 uur thuis, maar heb helemaal niets gehoord", vertelt een omwonende. "En niets gezien ook."

Hoe dan ook: het moet volgens de bewoners maar eens gedaan zijn met de beschietingen. "Hard aanpakken, die klootzakken", concludeert een van hen.