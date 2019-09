Kogel door raam bij huisartsenpraktijk in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Bij een huisartsenpraktijk aan de Heimansweg is een kogel door de ruit gegaan.

Een AT5-verslaggever heeft gezien dat er een huls is gevonden op straat. De politie bevestigt dat. "Ook is er een kogelinslag te zien. We kunnen daarom bevestigen dat er is geschoten."

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Lees ook: Geschoten bij feestje in woning Oostzaan: meerdere kogelhulzen gevonden

Ook bij de praktijk heerst er nog onduidelijkheid. "We hebben het gat ontdekt en de politie gebeld", vertelt de assistente. "Zelf hebben we verder niets gehoord of gezien."

Patiënten kunnen nog wel bij de huisarts terecht. "We zijn voor een gedeelte open, zodat de geplande afspraken gewoon door kunnen gaan."