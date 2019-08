Geschoten bij feestje in woning Oostzaan: meerdere kogelhulzen gevonden

OOSTZAAN - Er is geschoten bij een woning aan De Haal in Oostzaan. In de woning was gisteravond een feest, maar verder is niet duidelijk wat er vannacht is gebeurd. Op het erf van de woning zijn vanmorgen meerdere kogelhulzen gevonden.

De politie kreeg om 8.00 uur een melding van een autovernieling. "Toen ze aankwamen, troffen ze een beschoten auto aan", aldus een politiewoordvoerder van de politie.

Kogelhulzen

Er is meteen een forensisch onderzoek gestart. Politiehonden vonden vervolgens meerdere kogelhulzen. Een helikopter heeft een luchtfoto genomen. Ook wordt er onderzoek gedaan in de buurt en worden camerabeelden veiliggesteld.

Een buurtbewoner zegt tegen NH Nieuws vanmorgen veel rood-witte linten te hebben gezien. "Er was een groot verjaardagsfeest daar gister!" De politie komt graag in contact met getuigen.