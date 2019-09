Politie onderzoekt scenario ripdeal in zaak-Kelvin Maynard

AMSTERDAM - De politie zoekt uit of wraak voor een eerder gepleegde ripdeal de reden was voor de liquidatie van Kelvin Maynard in Zuidoost gisteravond.

"We onderzoeken het scenario dat hij slachtoffer is geworden na een ripdeal", zegt een woordvoerder van de politie tegen De Telegraaf. "Al houden we ook nog altijd rekening met andere scenario’s. Veel is nog onduidelijk, het rechercheonderzoek loopt nog volop."

De oud-profvoetballer werd gisteravond, terwijl hij in zijn auto zat, onder vuur genomen door een schutter op een zwart tweewielig of driewielig motorvoertuig. Maynard botste vervolgens tegen een brandweerkazerne op de Langbroekdreef. Brandweermensen hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Eerder vandaag liet de politie al weten dat Maynard korte tijd voor de dodelijke schietpartij werd achtervolgd.