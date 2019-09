Beschoten automobilist knalt tegen brandweerkazerne Amsterdam: slachtoffer zwaargewond

AMSTERDAM ZUIDOOST - In de buurt van de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost is vanavond een auto beschoten. Bij de schietpartij is een persoon zwaargewond geraakt, meldt de politie.

Op foto's is te zien dat de beschoten auto bij brandweerkazerne Anton staat, vlakbij de A9. De politie houdt er rekening mee dat de automobilist na de beschieting wilde wegrijden en daarna tegen de gevel van de kazerne is gebotst.

Signalement

Er is een Burgernet-melding uitgestuurd. Daarin wordt opgeroepen om uit te kijken naar een zwarte motorscooter met drie wielen met daarop twee in het donker geklede mensen.

Volgens een getuige wordt het gewonde slachtoffer gereanimeerd door de hulpdiensten. Meerdere buurtbewoners melden aan AT5 in totaal vier schoten gehoord te hebben.

Later meer.