Harde klap voor FC Volendam na liquidatie oud-speler: "Kelvin maakte nooit problemen"

VOLENDAM - Op het voetbalveld van FC Volendam gaat het vandaag nergens anders over: de liquidatie van oud-speler Kelvin Maynard is ingeslagen als een bom. Clubleden en supporters hadden nooit verwacht dat de rustige voetballer ooit bij zoiets betrokken zou zijn. "Hij maakte nooit problemen."

Maynard werd gisteravond doodgeschoten bij een brandweerkazerne op de Langbroekdreef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. De vermoedelijke daders zijn twee personen op een scooter, die er na de liquidatie vandoor gingen en nog niet gepakt zijn.

Oud-teammanager Klaas Smit kon het nieuws amper geloven. "Ik zei: 'dat kan helemaal niet man!'. Hij was in mijn ogen een heel rustige jongen, die nooit geen problemen maakte, nergens over. Ik had dit echt totaal niet verwacht."

Ook bij supporter Nico van Dijk hakt het er flink in. "Het eerste wat we tegen elkaar zeggen vandaag is: 'heb je het al gehoord'", vertelt hij. Over het motief voor de liquidatie durft hij niet te speculeren. "Maar hij is nog jong, speelt geen betaald voetbal meer. Dan probeer je misschien op andere manieren aan geld te komen."