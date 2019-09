In Amsterdam beschoten automobilist overleden: daders nog op de vlucht

AMSTERDAM - De man die vanavond in zijn auto is beschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer werd in zijn auto door twee personen op een scooter beschoten. Hij wilde na de beschieting wegrijden en raakte daarbij de gevel van een brandweerkazerne.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. In een Burgernet-melding wordt opgeroepen om uit te kijken naar een zwarte motorscooter met drie wielen met daarop twee donkergeklede mensen.

Verband

Vanochtend werd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces, de strafzaak tegen de criminelen Ridouan Taghi en Said Razzouki.

De politie laat weten dit mee te nemen in hun onderzoek naar de schietpartij van vanavond. "Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat dit incident hier los van staat."