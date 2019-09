Doodgeschoten man in Amsterdam-Zuidoost is oud-speler van FC Volendam

AMSTERDAM - De man die gisteravond werd doodgeschoten in Amsterdam is Kelvin Maynard, een oud-speler van onder meer Eerste Divisie-club FC Volendam. Dat meldt de politie.

De man werd gisteravond doodgeschoten bij een brandweerkazerne op de Langbroekdreef in het stadsdeel Zuidoost. Het slachtoffer werd in zijn auto door twee personen op een scooter beschoten. Hij wilde na de beschieting wegrijden en raakte daarbij de gevel van de brandweerkazerne.

Eredivisie

Maynard speelde tussen 2006 en 2010 bij FC Volendam. Hij speelde hier als verdediger toen zijn team in het seizoen 2007-2008 promoveerde naar de Eredivisie. Daarna speelde Maynard onder meer voor FC Emmen, Burton Albion FC en Quick Boys

Maynard bij de promotie naar de Eredivisie in 2008 | ANP

In de zomer van 2009 belandde Meynard samen met FC Volendam-icoon Melvin Platje in de cel, toen ze het na afloop van een wedstrijd aan de stok kregen met een aantal van fans.

Daders

Van de daders van de schietpartij van gisteren ontbreekt nog elk spoor. In een Burgernet-melding wordt opgeroepen om uit te kijken naar een zwarte motorscooter met drie wielen met daarop twee donkergeklede mensen.



Het onderzoek naar de dood van Meynard is nog in volle gang. Een verband met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, gisterochtend, wordt onderzocht. "Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat dit incident hier los van staat", aldus de politie.