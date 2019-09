Jan Roos wil verhuizen na geweld: "Ik vrees voor mijn vriendin en kinderen"

BERGEN - Opiniemaker en oud-politicus Jan Roos voelt zich niet meer veilig in zijn huis nadat hij onlangs in elkaar werd geslagen. Hij ziet geen andere optie dan zijn woning in Bergen achter zich te laten en te verhuizen.

Roos heeft het aan de stok met zijn buurman, die volgens hem een bekende drugsdealer is in het dorp. Onlangs kwam dit tot een confrontatie waarbij Roos rake klappen kreeg van een vriend van zijn buurman. Daar hield hij een hersenschudding en gebroken neus aan over.

Roos voelt zich sinds het voorval niet meer veilig in zijn woning. "Er woont een man naast me die mij zwaar heeft laten mishandelen. Waarom zou hij dat nu niet weer doen, of over 10 minuten? Waarom zou hij mijn vriendin of drie jonge kinderen de volgende keer niet pakken? Ik word niet beschermd", vertelt hij tegen NH Nieuws.

'Terreur'

Hij ziet daarom geen andere optie dan te verhuizen. "Ik weiger hier nog langer onder het terreur van deze gestoorde mijn woonplezier te laten vergallen. Ook is het voor mijn gezin een onveilig gevoel dat ze naast hem leven en zijn junkies nog steeds voor onze deur scharrelen." Roos zegt dat hij zijn buurman dagelijks hoort lachen door de muur heen. "Dat vind ik niet zo vreemd, want hij weet dat hij niets hoeft te vrezen."

Roos vindt dat hij en zijn gezin onvoldoende worden beschermd. "De politie en gemeente doen niets, dus dan heeft het niet veel zin om hier te blijven wonen." Toch neemt hij het de politie niet kwalijk dat er nog geen aanhouding is verricht. "Er is geen direct bewijs. De politie is bij hem binnen geweest, maar ze hebben geen harddrugs gevonden. Maar iedereen weet dat er hier wordt gedeald."

Geen urgentie

De oud-politicus is daarom per direct op zoek naar een nieuw huis in Bergen. "Ik moet hier blijven wonen, want mijn ex-vrouw woont hier en mijn kinderen gaan hier naar school. Ik heb urgentie aangevraagd bij de gemeente, maar dat bestaat tegenwoordig niet meer."

Met zijn hersenschudding gaat het inmiddels beter. "Ik ben een flinke kerel. Als ik alleen zou zijn geweest, zou ik ook niet willen verhuizen. Maar ik moet nu aan mijn gezin denken. De dader heeft het in deze situatie echt beter dan het slachtoffer."