Jan Roos in elkaar geslagen bij woning: "Neus gebroken en een hersenschudding"

BERGEN - Opiniemaker en oud-politicus Jan Roos is naar eigen zeggen gisteravond in elkaar geslagen bij zijn woning in Bergen. Zijn neus zou zijn gebroken en hij zegt tegen NH Nieuws een hersenschudding te hebben overgehouden aan de mishandeling.

Roos wilde gisteravond rond 21.00 uur een pizza halen toen het misging. "We hebben hier in de wijk al een tijdje last van een drugsdealer. Die kerel stond blijkbaar voor mijn huis en zag me naar buiten gaan. Hij werd agressief vanwege een artikel waarin stond dat hij drugs dealt, maar daar heb ik helemaal niets mee te maken."

Volgens Roos was er ook een tweede man bij, die tijdens de woordenwisseling zijn bril van zijn hoofd sloeg. Een aantal rake klappen tegen onder meer zijn gezicht volgde. "Ik lag op de grond en kon me niet verweren. Ik heb -6, dus ik zag helemaal niets meer."

Lees ook: Geldboete voor Bergense journalist Jan Roos na uitdelen van klap aan 16-jarige jongen

Hersenschudding

Roos heeft er flinke verwondingen aan over gehouden, vertelt hij. "Ik kom net bij de dokter vandaan. Mijn neus is gebroken en ik heb een hersenschudding. Mijn oog is blauw, mijn jukbeen opgezwollen en ik heb een dik been. Ik ben bont en blauw geslagen. Door de hersenschudding ben ik misselijk en draaierig."

Eerder dit jaar moest Roos zelf nog een boete betalen vanwege mishandeling. Hij zou in mei vorig jaar een 16-jarige jongen een klap hebben gegeven. "De vorige keer ben ik ook al aangevallen. Toen heb ik er eentje een zet teruggegeven en werd ik veroordeeld. Nu ben ik voor de tweede keer slachtoffer door zo'n groepje kansloze types."

De politie bevestigt dat Jan Roos aangifte heeft gedaan.