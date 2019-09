Volkswoede in Bergen: gemeente plaatst camera bij verdachte na mishandeling Jan Roos

BERGEN - Sinds de mishandeling van journalist Jan Roos broeit het in de gemeente Bergen. Op social media gaan van verschillende kanten stemmen op om het heft in eigen handen te nemen, waar nodig met geweld. "We begrijpen uw woede, maar speel niet voor eigen rechter", benadrukken de politie en burgemeester Hetty Hafkamp nog maar eens.

De mishandeling van Roos vond maandag plaats. Maar de woede draagt verder. Afgelopen week verscheen er een ingezonden brief op de site Flessenpost uit Bergen waarin een anonieme 'bezorgde grootouder' haar ervaringen deelt met een drugsdealer uit Bergen: "Wij zien meerdere keren per week jongens van 12, 13 en 14 jaar voor de half open deur staan bij deze dealer."

Brief

De brief werd veelvoudig online gedeeld. Net zoals de beelden van een beurs geslagen Jan Roos. Maar wat de Bergenaren pas echt boos maakt, is dat de man die Jan Roos mishandelde en de drugsdealer uit de brief waarschijnlijk dezelfde persoon zijn.

Roos beweert in ieder geval dat hij zou zijn aangevallen vanwege de ingezonden brief. Volgens de mishandelde journalist zou hij, ten onrechte, voor de schrijver van het stuk zijn aangezien. De dealer zou hier niet over te spreken zijn geweest en wraak op Roos hebben willen nemen. De mishandeling zou overigens niet door de drugsdealer zelf gedaan zijn, maar door een ingehuurde 'kickboxer'.

Burgerwacht

Op de bekende facebookgroep Samen Bergen verzetten wordt er door meerdere Bergenaren opgeroepen om het heft in eigen hand te nemen. Fred Vos, oprichter van de groep, windt er geen doekjes om: "Ik zit mijzelf zo op te winden over dat in elkaar slaan van Jan Roos dat ik er serieus over na zit te denken om een burgerwacht op te gaan zetten en die dealer uit zijn huis te zetten. En wat die dealer kan, met het inschakelen van een kickbokser, kunnen wij ook."

Vanwege de onrust die is ontstaan wordt bij de woning van de verdachte op korte termijn door de gemeente een camera geplaatst, zo valt in een persbericht van de gemeente te lezen. Ondertussen waarschuwen de instanties links en rechts om niet het heft in eigen handen te nemen. "Daar heeft de politie alleen maar last van", aldus burgemeester Hafkamp. "Het is onverstandig om op die manier stappen te zetten. Het is nu aan de politie om actie te ondernemen."

Ultimatum

Inmiddels staan de naam, het telefoonnummer en het adres (met foto van de voordeur) van de verdachte wel op verschillende plaatsen online. Fred Vos heeft daarbij in Samen Bergen Verzetten 'een ultimatum' aan de gemeente en andere autoriteiten gesteld om binnen 48 uur bij de drugshandelaar in te grijpen. Binnen de kortste keren kwamen er verschillende reacties van Bergenaren die 'wel zelf willen ingrijpen' of 'even een groepje optrommelen om langs te gaan'.

Laster en smaad

Ook Wendy Boudewijn van Politie Noord-Holland raadt Bergenaren met klem af om eigen rechter te spelen. "Door de naam en het adres van de 'verdachte' online te zetten maken deze mensen zich schuldig aan laster en smaad. Men bemoeilijkt ons onderzoek alleen maar en komt zo zelf in de problemen."

Boudewijn vertelt verder dat de politie de reacties op social media scherp in de gaten te houden, maar vooralsnog geen verdere stappen te ondernemen.