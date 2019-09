Buurtbewoners Hilversumse busremise hopen vurig op komst 'central park'

HILVERSUM - Buurtbewoners achter het terrein van de Hilversumse busremise aan de Laarderweg hopen dat op de plek van het gebouw een groen park gaat komen. "Het is een mooie plek om een groene long te maken, die we hier in Hilversum hard nodig hebben", vertelt planmaker Henri van IJken in een promotiefilmpje.

Er wordt druk gekeken naar plannen voor het stuk grond van de busremise. Dat terrein wordt nu nog gebruikt door busvervoerder Connexxion. Het heeft er alle schijn van dat de busremise na 2021 vertrekt. Er zijn nu al logistieke problemen en er wordt gestreefd naar meer duurzaamheid.

Volgebouwde buurt

Een projectontwikkelaar heeft al een plan klaar voor de bouw van flats op het terrein, maar dat zien buurtbewoners niet zitten. Ze zien het vertrek van de grote stenen loods als kans om het volgebouwde deel van Hilversum te vergroenen. Dat moet volgens hen de leefbaarheid verbeteren. Ze werken al maanden aan hun plan. "Als er wel gebouwd gaat worden, laat je een unieke kans liggen om een groot stuk groen aan te leggen. Dat is er nu gewoon niet. Elke vorm van bebouwing is een gemiste kans. En zeker als er hoogbouw komt waarvan het laagste deel al vijftien meter wordt, want dat zijn de plannen nu waardoor iedereen wakker is geschud, geeft dat een grote verstoring van het karakter van de wijk. De buurt gaat dan echt terug naar de staat van dertig jaar geleden", vertelt een buurtbewoner.

'Central park'

Het 'central park', zoals ze het nu al noemen, zou volgens de bewoners niet alleen een groene entree moeten worden voor Hilversum-Oost waar mensen kunnen samenkomen en kinderen kunnen spelen, maar geeft volgens hen ook kansen om onder het park ondergrondse parkeerplaatsen aan te leggen met nieuwe energievormen en een grote vijver om regenwater te bergen.

De bewoners stellen dat hun plannen naadloos aansluiten op de visie van de gemeente voor het gebied. En de woningen die de projectontwikkelaar wil, zijn er volgens hen de laatste tijd in hun gebied al genoeg bijgekomen.

Afwachten

Of het park er kan komen of dat er toch gekeken wordt naar woningen, is afhankelijk van of het terrein écht leeg komt en, zo ja, wanneer. Verwacht wordt dat daar pas over twee jaar meer bekend over wordt.

Bekijk hier het promotiefilmpje dat buurtbewoners hebben gemaakt om hun plannen uit te leggen.