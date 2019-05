Gemeenteraad Hilversum stemt vóór plan stationsgebied

HILVERSUM - De gemeenteraad van Hilversum heeft vanavond 'ja' gezegd tegen het plan om het stationsgebied in het centrum grondig op te knappen. Met 31 stemmen voor en 4 tegen is het stedenbouwkundig plan aangenomen.

Het stationsgebied moet meer bij het centrum gaan horen. Er is gekozen voor het model 'De 7 straatjes'. De omgeving rond het station wordt daardoor een geheel van 'pleinen en brinkjes' in plaats van het kale gebied dat het nu is in de ogen van velen.