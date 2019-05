Gemeenteraad buigt zich over plannen stationsgebied Hilversum

Even een stukje terug in de tijd. Al sinds 1874 loopt er een spoorlijn dwars door Hilversum die de stad verdeeld. Rondom het stationsgebied noemt de ene kant zich 'de wijken over het spoor' en de andere kant is 'het centrum'. Op dit moment is het stationsgebied aan beide kanten een onaangename betonnen plek en daar moet wat aan gebeuren. Ook de verkeerssituatie moet worden aangepakt, want het is nu een crime voor fietsers, voetgangers en auto's.

Deze dronebeelden laten zien hoe het gebied er nu uitziet vanuit de lucht:



Op de beelden is te zien dat het stationsgebied één groot blok beton is. Aan de ene kant wordt het afgesloten door het spoor en aan de andere kant door de Schapenkamp. Sinds 2016 wordt er gesproken om het gebied aantrekkelijker te maken en het onderdeel te laten zijn van het centrum. Na wikken en wegen is uiteindelijk het model 'De 7 Straatjes' gekozen en is er een stedenbouwkundig plan gemaakt. De gemeenteraad mag zich daar vanavond over uitspreken.

Hoe ziet het plan eruit?

De bedoeling is dat het stationsgebied een aaneenschakeling wordt van diverse besloten pleintjes en brinkjes. In het plan schuift het centrum een paar honderd meter op en begint straks als mensen het station uitlopen. De Stationsstraat wordt autoluw en je kunt zo via deze straat of de Leeuwenstraat naar de Groest en het Marktplein lopen.

Hierdoor ontstaat er een winkelgebied over de Groest van Gooiland tot en met het Marktplein, zonder dat autoverkeer deze route doorsnijdt. De consequentie hiervan is wel dat het autoverkeer via de Koninginneweg en het Langgewenst naar het Melkpad of de Naarderstraat moet. Dit betekent dat de Koninginneweg aan de zijde van het spoor (tussen de Stationsstraat en de Schoolstraat) helemaal op de schop gaat en tweerichtingsverkeer wordt.

In de bestaande fietstunnel wordt aan beide zijden de tunnelmonden verruimd, worden hellingen flauwer en wordt groen toegevoegd. Aan de rand van het spoor aan de centrumzijde komen gebouwen te staan, maar vanuit Oost kun je nog wel het centrum in kijken. Er komen drie nieuwe bouwblokken op het Stationsplein met een bouwhoogte van drie tot zes lagen.

Tot slot is de ambitie om de bestaande ondergrondse stalling uit te breiden tot een stalling voor 7000 fietsen. Met een stalling van die omvang is het niet meer nodig om fietsers op maaiveld te plaatsen. Het Oosterspoorplein en het Stationsplein zullen daardoor een opgeruimde aanblik bieden.

Verzet

De buurten aan de oostkant van het spoor verzetten zich al een tijd tegen het plan, want zij hebben het gevoel dat de plannen 'met de rug naar Oost' zijn gemaakt. Ze zijn bang dat ze straks (nog meer) afgesloten raken van het centrum.

Na een hoop strijd hebben ze de wethouder nu zo ver dat er in het raadsvoorstel is opgenomen dat er een onderzoek komt naar de mogelijke verbeteringen van de verbinding tussen Hilversum Oost en het Centrum. Dit onderzoek zal parallel lopen aan de plannen van het stationsgebied, want de wethouder wil graag verder met het doorontwikkelen en niet eerst wachten tot het onderzoek is afgerond. Hij heeft wel beloofd dat eventuele uitkomsten uit het onderzoek ook later ingepast kunnen worden in het plan.

Schop in de grond

Vanavond mag de gemeenteraad zich uitspreken over het stedenbouwkundig plan. Als zij akkoord gaan, betekent het niet dat morgen de schop in de grond kan. Dit is maar een kleine stap in het proces. Eerst wordt er nog een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit ligt dan vanaf oktober 2019 ter inzage en in juni 2020 worden deze plannen weer voorgelegd aan de raad. En dan als alles volgens planning gaat, gaat er in 2022 gebouwd worden en is er in 2030 een compleet nieuw stationsgebied.