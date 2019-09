Gooise gemeenten weten nog niet welke projecten lijden onder stikstofuitspraak

HILVERSUM - Het gros van de Gooise gemeenten weet nog niet welke lokale projecten worden getroffen door de strengere stikstofregels. Dat blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws langs de zeven Gooise gemeenten. Dat er projecten hinder zullen ondervinden, staat wel zo goed als vast.

Afgelopen week werd bekend dat zeker 650 Noord-Hollandse projecten worden getroffen door de strengere stikstofregels na de uitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit inventarisatie onder gemeenten door de provincie Noord-Holland. Het gaat vooral om woningbouwprojecten, maar ook om onder meer wegen, industrieterreinen, havens, waterveiligheidsprojecten en klimaatmaatregelen. De projecten mogen niet leiden tot een toename van stikstof. Dat is schadelijk voor het milieu.

Wachten op rekentool

Om welke Gooise projecten het gaat, kunnen de gemeenten nog niet zeggen. De gemeenten wachten nog op een 'rekentool' van de overheid, waarmee berekend kan worden aan welke regels de verschillende bouwprojecten voldoen en of ze dus hinder ondervinden van de strengere stikstofregels.

Dat er Gooise projecten gevolgen zullen ondervinden van de stikstofuitspraak, staat nagenoeg vast. Zo wordt onder meer het woningbouw- en natuurproject Groenewoud in Kortenhoef genoemd. Dat is niet heel gek: de gemeente Wijdemeren ligt voor 80 procent in Natura 2000-gebied. "De stikstofuitspraak heeft dus directe gevolgen voor bestemmingsplannen en concrete ruimtelijke ontwikkelingen in 80 procent van het grondgebied van Wijdemeren", aldus een woordvoerder van de gemeente Wijdemeren. Daardoor worden ook een drietal projecten van het Plassenschap genoemd, bedoeld om beschoeiing langs het water te versterken langs de ’s-Gravelandse Vaart, de Muijeveldse vaart en eiland de Meent in de Vijfde Plas.

Grote projecten

Andere grote bouwprojecten die spelen in 't Gooi zijn woningbouwproject De Krijgsman in Muiden, de nieuwbouwwijk Weespersluis in Weesp, woningbouwproject Crailo op de grens van Bussum, Laren en Hilversum en de aanleg van de HOV-busbaan en de aanverwante verlegging van de Weg over Anna's Hoeve in Hilversum.

Het Muidense project De Krijgsman zal volgens de gemeente Gooise Meren geen hinder ondervinden van de stikstofuitspraak, omdat daar alle bestemmingsplannen al zijn vastgesteld en vergunningen al zijn verleend. Voor de overige projecten kan dat anders zijn, maar de gemeenten durven daar nog geen uitspraken over te doen.