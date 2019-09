Dronken bestuurder mishandelt voor tweede keer een Zaanse agent bij aanhouding

KOOG AAN DE ZAAN - De politie Zaanstreek had gisteren haar handen vol aan een dronken bestuurder die na een achtervolging op agenten begon in te trappen. Hierbij raakte een agente gewond. De 20-jarige man bleek in 2016 ook al een diender te hebben mishandeld.

De politie hield gisteravond een alcoholcontrole in het centrum van Zaandam, met name gericht op uitgaanspubliek. De 20-jarige bestuurder uit Koog aan de Zaan werd gecontroleerd en blies meteen de hoogst mogelijke score.

Lees ook: Purmerendse cafébaas mishandeld voor eigen zaak: man (19) opgepakt

De man werd aangehouden, moest wachten in een alcoholbus en even later nog eens blazen op een ademanalyseapparaat. Hierbij werd het hem te heet onder de voeten en de drankrijder rende de alchoholbus uit.

Achtervolging

Na een korte achtervolging kon hij worden vastgepakt, waarna hij naar de agenten begon te schoppen. Een agente raakte hierbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Zij bleek een spier verrekt te hebben.

Lees ook: Purmerender (18) mishandeld en beroofd: verdachte (16) aangehouden

In september 2016 heeft dezelfde vechtersbaas een Zaanse politieman mishandeld tijdens zijn aanhouding. Hierbij sloeg de verdachte in het rond waarna zijn slachtoffer ook toen naar het ziekenhuis moest. Ditmaal liep de agent tijdelijk letsel aan zijn oog op.

Vast en verhoord

De man zit vast op bureau Zaandijk en wordt verhoord. Hem wordt wederspannigheid (zich met geweld of bedreiging met geweld verzetten tegen een ambtenaar), rijden onder invloed en het weigeren van medewerking verlenen aan het alcoholonderzoek ten laste gelegd.