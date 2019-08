Purmerender (18) mishandeld en beroofd: verdachte (16) aangehouden

PURMEREND - Een 18-jarige Purmerender is gisteravond mishandeld en beroofd door een groep jongeren. De politie heeft inmiddels een 16-jarige verdachte aangehouden.

De politie kreeg een melding vanuit de Vrouwenzandstraat, waar een jongen mishandeld zou zijn door een groep jongeren.

Eenmaal in de straat troffen ze een 18-jarige Purmerender aan. Hij verklaarde dat hij op de Binnendijk was mishandeld en beroofd door een groep jongens. Hij wist aan zijn belagers te ontkomen, waarna hij naar de Vrouwenzandstraat was gerend en daar om hulp had gevraagd.

Korte tijd later hield de politie een 16-jarige verdachte aan. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen.