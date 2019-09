Halsema over wapen in ambtswoning: "Mijn huis is geen publieke plek"

AMSTERDAM - Volgens burgemeester Femke Halsema blijft de kwestie rond de onklaar gemaakte revolver die in de ambtswoning lag een privézaak. "Mijn huis is geen publieke plek", zegt zij in een reactie op vragen van de oppositie.

Oppositiepartijen Forum voor Democratie, VVD, Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren en Denk kondigden vandaag aan de burgemeester vragen te willen stellen over de zaak. Zo zei VVD-fractievoorzitter Marianne Poot dat het nu geen privekwestie meer is, omdat het wapen in de ambtswoning had gelegen.

Terughoudend

De burgemeester laat in een reactie aan AT5 weten dat zij uiteraard in de raad vragen zal beantwoorden, maar wel terughoudend. "Feit blijft dat zich iets voor deed in mijn privéleven. Het is een privé-woning waar een gezin woont, waar een marktconforme huur voor wordt betaald."

Op de eerste twee verdiepingen van de ambtswoning zijn ontvangstruimtes, Halsema woont met haar gezin daarboven. "Dat dit appartement zich op de bovenste verdieping van de ambtswoning bevindt maakt het privéleven van de inwoners niet tot onderwerp van het publieke en politieke debat. Het is aan de politie en het OM om onderzoek te doen."

Juten zak

Gisteren publiceerde de NRC een interview met Robert Oey, de man van Halsema, waaruit bleek dat de revolver van hem was. Hij had het onklaar gemaakte vuurwapen in een juten zak in een la gestopt, waarna de 15-jarige zoon van Halsema het vond en meenam. De tiener werd later door de politie opgepakt in Oost, nadat hij met een vriend een verlaten woonboot was binnengegaan en brandblussers had leeggespoten.

Het debat vindt tijdens de commissievergadering Algemene Zaken, op 26 september, plaats.