Amsterdamse partijen willen opheldering van Halsema over wapen in ambtswoning

AMSTERDAM - De Amsterdamse tak van de VVD, Forum voor Democratie en Partij voor de Ouderen willen opheldering van Femke Halsema over het wapen dat in de ambtswoning van de burgemeester lag. Haar zoon droeg de onklaar gemaakte revolver bij zich toen hij werd gearresteerd in juli.

De VVD heeft de kwestie op de agenda van de raadscommissievergadering van 26 september gezet. "Tot nu toe vonden wij het een privékwestie", zegt VVD-raadslid Marianne Poot. "Het gedrag van een vijftienjarige jongen is niet iets waar wij als gemeenteraad ons mee moeten bemoeien."

Lees ook: Wapen zoon Halsema was van zijn vader: 'Ik overtreed iedere dag de wet'

"Maar als blijkt dat er een onklaar gemaakt vuurwapen in de ambtswoning heeft gelegen, dan is het geen privékwestie meer. Ik wil dat de burgemeester zich hierover verantwoordt." FvD en de Partij voor de Ouderen hebben zich bij de VVD aangesloten.

'Recht op antwoorden'

"Hoelang weet de burgemeester al dat het wapen er ligt? En wat heeft ze ermee gedaan?", vraagt Poot zich af. Ook wil het raadslid weten in hoeverre de revolver echt helemaal onklaar was gemaakt. "Ik vertrouw de burgemeester en twijfel niet aan haar integriteit, maar we hebben als raad recht op antwoorden."