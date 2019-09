Ons kent ons op Texelse school OSG de Hoge berg

TEXEL - Een klein jaar geleden kwam de OSG de Hoge berg op Texel nog negatief in het nieuws. De Havo presteerde slecht en de school kampte met veel lesuitval door het lerarentekort. Het gaat inmiddels weer veel beter met de school. Met de komst van de nieuwe rector Corrie Eriks waait er een frisse wind door de school. "We hebben de problemen geanalyseerd en aangepakt. Tien openstaande vacatures zijn inmiddels ingevuld. De patiënt is aan de betere hand. De sfeer is weer goed op school!"

Een half jaar loopt Corrie Eriks nu rond als rector op de OSG de Hoge berg, een school met 660 leerlingen. De uit Groningen afkomstige Eriks maakt hier en daar een babbeltje met leerlingen. "Ik probeer zo bereikbaar mogelijk te zijn. Zowel voor docenten als leerlingen.

De leerlingen moeten wel gewoon mevrouw Eriks zeggen hoor", lacht ze. Met haar blonde haar, sjaaltje en sportief nette kleding is ze een opvallende verschijning op de OSG de Hoge berg. "Sommige leerlingen zeggen dat Maxima hier de baas is op de school." Er is inderdaad een kleine gelijkenis.

Mondig en ondernemend

Wat maakt een school op een eiland nou anders dan een school in de stad. De rector heeft daar wel een antwoord op. "De Texelse kinderen zijn erg mondig en ondernemend. Dat komt waarschijnlijk ook omdat ze al van jongs af aan een baantje hebben in een winkel of in de horeca. Ik vind dat een goede eigenschap. Ik heb zelfs 17 kinderen in de leerlingenraad zitten. Dat is ongekend voor een school."

Leraar Rob geeft wiskunde en muziek. Hij kwam uit Wijk aan Zee naar Texel om daar te wonen en les te geven. "Wat ik zie is dat op het eiland iedereen heel betrokken is bij de school. Het is natuurlijk ons kent ons op het eiland dus je wordt als leraar ook bij de supermarkt wel aangesproken door ouders. Maar iedereen wil het beste voor de school. Dat zag je ook toen het begin van dit jaar slechter ging. Schouders eronder en aanpakken. Het is ook ondenkbaar dat er geen middelbare school op Texel zou zijn."

Stiekem gezoend

Lize is een leerling van 16 jaar oud en kwam twee jaar geleden vanuit Rotterdam naar Texel. Zij werd snel opgenomen door de Texelse kinderen. "Iedereen kent elkaar op school. Als je een keer stiekem gezoend hebt dan weet ook direct iedereen het. Maar het geeft ook een veilig gevoel. Op Texel kun je als meisje gewoon 's avonds veilig over straat, iets wat in Rotterdam minder vanzelfsprekend is."

Rector Eriks benadrukt dat de school ook goed scoort op veiligheid. "Wij vinden heel belangrijk dat de school voor de leerlingen een veilige en fijne omgeving biedt. We zijn misschien nat gegaan met een zwak scorende Havo, maar veiligheid en sfeer scoren we altijd heel goed. Dat inhoudelijke zijn we nu weer aan het verbeteren. We doen minder met de laptop, er wordt weer meer klassikaal les gegeven, het lerarenteam is weer op volle sterkte. Het vertrouwen is weer terug en dat is mooi om te zien."