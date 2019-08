Tesselhuus biedt jongeren met spierziekte unieke eilandervaring: "Belangrijk voor ze"

TEXEL - Voor veel jongeren met een spierziekte is op vakantie gaan niet mogelijk. Het is te duur, te veel gedoe met vervoer en vakantiebungalows zijn er niet op ingericht. Al bijna 35 jaar kunnen jongeren met een spierziekte die rolstoelgebonden zijn terecht in het Tesselhuus in de Koog op Texel. Gratis een week lang met allerlei uitjes op het eiland, bekostigd door sponsoren, de Lions en de Rotary van Texel.

Met een lach op zijn gezicht kijkt Cody naar het voeren van de zeehonden in Ecomare. De 17-jarige jongen uit het Brabantse Gerwen heeft de tijd van zijn leven. "We hebben van de week al een rondvlucht boven Texel gemaakt, we zijn bij het strand geweest en gaan ook regelmatig naar een terrasje in de Koog. Ik vind het hartstikke gezellig zo met onze groep", vertelt hij.

Progressieve spierziekte

In het Tesselhuus zit een groep van acht jongeren met een spierziekte, samen met tien begeleiders. Ze komen uit Brabant en Limburg. Toen Cody 7 jaar was werd bij hem de ziekte van Duchenne vastgesteld. Dat is een progressieve spierziekte die vooral bij jongens voorkomt.

Lees ook: Texels evangelistenpaar Jan en Paula al 55 jaar zingend door het leven

Sinds een aantal jaren zit hij nu in een rolstoel en moet hij bij veel dingen geholpen worden. "Naar de wc gaan en douchen, daar heb ik hulp bij nodig. Maar ik ben daar inmiddels wel aan gewend."

Jara, de 19-jarige zus van Cody, is mee als begeleider. "Ik had altijd de wens om een keer samen met mijn broertje op vakantie te gaan en dat wordt nu werkelijkheid", zegt Jara. Ze heeft veel bewondering voor haar broer om hoe hij met de ziekte om gaat. "Hij blijft positief denken en ook dingen ondernemen. We gaan elke thuiswedstrijd naar PSV. En Cody is ook fanatiek in rolstoelhockey. En hij lacht altijd. Ze noemen hem Smiley Cody!"

Chauffeur

Lucy rijdt met de bus. Ze brengt de jongeren overal naar toe. Jarenlang kwam ze met haar zoon Nick op Texel in het Tesselhuus. Ze weet hoe belangrijk het voor de jongeren is op vakantie te gaan. "Maar ook voor de ouders is het belangrijk dat de kinderen dan even weg zijn."

Lees ook: Rust van Texelse zorgboerderij doet stadse jongeren goed: "Dit was mijn redding"

Nick is twee jaar geleden overleden, hij had ook de ziekte van Duchenne. "Ik heb een dubbel gevoel over deze vakantie. Ik mis Nick natuurlijk, maar aan de andere kant kan ik genieten van het plezier dat de jongeren hier beleven. Ik ben besmet met het Tesselhuusvirus!"