Foutje! Spaanse journalisten plaatsen Alkmaar op Texel

ALKMAAR - Sommige Spaanse journalisten kunnen nog wel een lesje topografie gebruiken. In een Spaanse krant is deze week een overzichtskaartje gepubliceerd, waarop de 'Eredivisiesteden' - zijn te zien. Maar daar schort het nodige aan. Zo zou Alkmaar tegenwoordig op Texel liggen.

De verkeerde plaatsing van de thuisstad van AZ is onder meer opgemerkt door mediapartner Texelse Courant.

Maar het is niet de enige fout op het kaartje met daarop de plaatsen in Nederland waar eredivisievoetbal wordt gespeeld. Zo valt er ook wel wat op te merken over de ligging van steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen. Enfin, oordeel zelf.